ФСБ заявила о предотвращении теракта в Московском регионе

Силовики предотвратили теракт в Московском регионе, сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, выходец из Центральной Азии хотел взорвать бомбу в одном из учреждений власти,
Предотвращён террористический акт в столичном регионе. Задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, — отметили в ФСБ.
Представители правоохранительных органов уверены, что боевики международных террористических организаций давали ему указания. После теракта, по данным спецслужбы, он хотел уехать воевать на Ближний Восток.
В тайнике у мужчины нашли части самодельного взрывного устройства. Также силовики нашли его переписку с террористами, инструкцию по созданию бомбы, а также видео с присягой главарям боевиков.
В настоящий момент расследование продолжается. В ФСБ не раскрыли место, в котором должен был произойти взрыв.
Ранее NEWS.ru писал, что с начала 2019 года по сегодняшний день на территории Северного Кавказа сотрудники органов правопорядка предотвратили 36 преступлений террористической направленности. В их числе — 19 терактов. Об этом 13 октября заявили представители информационного центра Национального антитеррористического комитета по итогам заседания НАК.