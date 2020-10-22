ФСБ заявила о предотвращении теракта в Московском регионе

https://static.news.ru/photo/e792bc24-1467-11eb-b39e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики предотвратили теракт в Московском регионе, сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, выходец из Центральной Азии хотел взорвать бомбу в одном из учреждений власти, передаёт РИА Новости.

Предотвращён террористический акт в столичном регионе. Задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, — отметили в ФСБ.

Представители правоохранительных органов уверены, что боевики международных террористических организаций давали ему указания. После теракта, по данным спецслужбы, он хотел уехать воевать на Ближний Восток.

В тайнике у мужчины нашли части самодельного взрывного устройства. Также силовики нашли его переписку с террористами, инструкцию по созданию бомбы, а также видео с присягой главарям боевиков.

В настоящий момент расследование продолжается. В ФСБ не раскрыли место, в котором должен был произойти взрыв.

Ранее NEWS.ru писал, что с начала 2019 года по сегодняшний день на территории Северного Кавказа сотрудники органов правопорядка предотвратили 36 преступлений террористической направленности. В их числе — 19 терактов. Об этом 13 октября заявили представители информационного центра Национального антитеррористического комитета по итогам заседания НАК.