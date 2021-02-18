ФСБ задержала вице-мэра Челябинска

https://static.news.ru/photo/a5e71574-71da-11eb-912b-96000091f725_660.jpg Фото: Олег Извеков/Vk.com

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали заместителя мэра Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова. Об этом журналистам рассказали в региональной пресс-службе УФСБ.

Управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с региональным следственным управлением в четверг был задержан замглавы Челябинска Извеков, — цитирует РИА Новости сообщение.

Извеков был задержан на своём рабочем месте. В его кабинете проходит обыск с участием представителей Следственного комитета. Причины задержания чиновника не уточняются, в пресс-службе переадресовали вопрос к следственному управлению СК РФ по региону.

Олег Извеков занимает пост заместителя главы администрации Челябинска с 26 февраля 2020 года. Ранее он занимал руководящие должности в «Ростелекоме».

Как сообщал NEWS.ru, в начале февраля сотрудники ФСБ задержали депутата Законодательного собрания Ленинградской области по подозрению в покушении на мошенничество.