ФСБ предотвратила теракт в образовательном учреждении в Пензенской области

https://static.news.ru/photo/0d7e7a3e-8189-11eb-9ab2-96000091f725_660.jpg Фото: fsb.ru

ФСБ РФ предотвратила теракт в образовательном учреждении в Пензенской области. Силовики задержали гражданина России, по предварительным данным, готовившего преступление. У него изъяли ружьё, порох, инструкции по изготовлению бомбы и средства связи, рассказали журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Фигурантом оказался 16-летний подросток. Стражи порядка уверены, что теракт он хотел устроить в апреле 2021 года, «испытывая неприязнь и враждебность по отношению к одноклассникам и педагогам» в своей школе, заявили в СК РФ. Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде ареста, но инстанция отправила его под домашний арест. Это решение обжалуют, добавили в СК.

Ранее в Саратове сотрудники ФСБ предотвратили нападение подростков на учебное заведение. Были задержаны двое подозреваемых. Они состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Школьников 2005 года рождения поймали на территории заброшенного бомбоубежища. Там они хранили обрез охотничьего ружья. В нападениях на школы они планировали использовать самодельные зажигательные смеси.

Подростки дали признательные показания. Выяснилось, что на массовое убийство они решились из чувства мести. Всего они планировали убить примерно 40 человек. СК по региону возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц», писал NEWS.ru.