https://static.news.ru/photo/89469f5c-5868-11ea-ad26-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

В Саратове предотвратили нападение подростков на учебное заведение. По данным ФСБ России, задержаны двое подростков.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена подготовка вооружённого нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова, — говорится в сообщении ведомства.

По информации РИА Новости, задержанные состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Школьников 2005 года рождения поймали на территории заброшенного бомбоубежища. Там они хранили обрез охотничьего ружья. В нападениях на школы они планировали использовать самодельные зажигательные смеси.

Подростки уже дали признательные показания. Выяснилось, что на массовое убийство они решились из чувства мести. Всего они планировали убить примерно 40 человек. СК по региону возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».

17 февраля ФСБ предотвратила подготовку терактов в образовательных учреждениях Керчи подростками 15 и 16 лет. По данным силовиков, они являются последователями Владислава Рослякова, который в 2018 году расстрелял 20 человек в Керченском политехническом колледже и покончил с собой, писал NEWS.ru.