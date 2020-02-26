В Саратове предотвратили нападение подростков на учебное заведение. По данным ФСБ России, задержаны двое подростков.
Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена подготовка вооружённого нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова, — говорится в сообщении ведомства.
По информации РИА Новости, задержанные
Подростки уже дали признательные показания. Выяснилось, что на массовое убийство они решились из чувства мести. Всего они
17 февраля ФСБ предотвратила подготовку терактов в образовательных учреждениях Керчи подростками 15 и 16 лет. По данным силовиков, они являются последователями Владислава Рослякова, который в 2018 году расстрелял 20 человек в Керченском политехническом колледже и покончил с собой, писал NEWS.ru.
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