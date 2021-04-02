ФСБ показало видео допроса барнаульского националиста

https://static.news.ru/photo/e23873d4-93bc-11eb-a1c0-96000091f725_660.jpg Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Барнауле сторонника украинских националистов, готовившего взрыв в мечети для устрашения мигрантов из Средней Азии.

На кадрах видно, как силовики заводят молодого мужчину в наручниках в здание управления ФСБ по Алтайскому краю. Затем показаны фрагменты допроса, на котором он сознаётся, что сам связался с координатором движения украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО), поскольку был недоволен миграционной политикой РФ.

Заданием было провести уничтожение объекта. Способы были выборочные. Предполагался поджог или подрыв. Хотел выбрать себе цель — подрыв мечети барнаульской, — говорит задержанный.

Затем в ролике были продемонстрированы изъятые у него компоненты самодельного взрывного устройства и экстремистская литература, которые сотрудники ФСБ обнаружили во время обыска.

Как писал NEWS.ru, на 21-летнего жителя Барнаула, готовившего взрыв в мечети, завели уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Совершить акции «прямого действия», направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти его сподвигли в украинской националистической организации «Этническое национальное объединение». Барнаулец сознался в инкриминируемом преступлении и рассказал, что в феврале он сам вышел на контакт с представителем ЭНО.