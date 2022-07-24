Еще в одном регионе России продлили режим террористической опасности Губернатор продлил «желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности до 8 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он призвал жителей области проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о каких-либо замеченных подозрительных предметах или людях.

До 8 августа на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ, — написал Гладков.

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Ранее 24 июля глава Курской области Роман Старовойт также продлил режим террористической опасности в области. По его словам, за последние две недели в области не выявлено случаев диверсий и терактов, однако «ситуация на границе не позволяет расслабляться».