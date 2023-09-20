Еще одна группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР РИА Новости: в ДНР группа военных ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Новая группа украинских военнослужащих сдалась в плен в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. По имеющимся данным, перед тем, как сложить оружие, бойцы ВСУ перешли на специальный открытый российский радиоканал.

Группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200, — рассказал собеседник агентства.

По признанию самих украинцев, им надоело воевать. Как выяснилось позже, сдавшиеся военнослужащие оказались мобилизованными.

Накануне российский боец, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что военнослужащие ВСУ начали добровольно сдаваться в плен на сватовском участке фронта в Донбассе. Он, в частности, заявил, что украинцы сами приходят в расположение российских сил и не оказывают сопротивления. В середине июля ВС РФ назвали радиочастоту 149.200, на которой желающие сдаться в плен украинские военнослужащие могут выходить в эфир и называть позывной «Волга».

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что группа бойцов Вооруженных сил Украины сдалась в плен без боя на Времевском выступе в Запорожской области.