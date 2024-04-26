Еще десять энергетиков задержаны в Дагестане по делу о хищении В Дагестане задержали еще десять энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд руб

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители задержали в Дагестане еще десять энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в компании «Россети Северный Кавказ». Уточняются, что все они являются начальниками подразделений «Дагэнерго».

Задержаны еще 10 руководителей структурных подразделений «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, — отметил собеседник агентства.

Ранее были арестованы по этому же делу еще восемь энергетиков, в том числе замдиректора «Дагэнерго» Амирахмед Зурканаев. Они проведут под стражей два месяца, до 16 июня 2024 года. Советский районный суд города Махачкалы, удовлетворив ходатайства следствия, избрал такую меру пресечения в отношении Раджаба Абакарова, Зайнудина Гаджиева, Расула Умаханова, Магомедмансура Ибрагимова, Улуби Мусалова, Магомеда Магомедова, Курбана Гайдарова, Амирахмеда Зурканаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

До этого Советский районный суд Махачкалы информировал, что директор «Дагэнерго» — филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — Магомедхабиб Мухумаев, арестованный по делу о мошенничестве, подозревается в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы. Тогда он был заключен под стражу на два месяца до 3 июня 2024 года. В суде пояснили, что следователи выясняют причины завышения объемов и стоимости выполненных работ и материалов и использования ненадлежащего оборудования при создании комплексной системы учета электроэнергии на объектах компании на территории Дагестана.