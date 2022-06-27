Взорвавшаяся во рту школьника сигарета могла оказаться миной-ловушкой Mash: следователи предположили, что взорвавшаяся сигарета во рту школьника — мина-ловушка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронная сигарета, взорвавшаяся во рту 13-летнего школьника Вадима из Подмосковья, могла оказаться миной-ловушкой. Такую версию выдвинули следователи при расследовании обстоятельств инцидента, который произошел 26 июня, пишет Mash. Другой причиной, по которой курительный девайс разорвался во рту мальчика, мог стать некачественный аккумулятор. Сам Вадим настаивает на том, что в сигарете была заминирована кустарная взрывчатка.

В больнице 13-летний Вадим рассказал: пошел проверять почтовый ящик бабушки и — совершенно неожиданно — нашел в нем дуделку (сленговое название электронной сигареты — NEWS.ru). Без записки, без пометок и инструкций. По его словам, он лишь открыл крышку — и девайс взорвался. Как при этом ему разорвало губу, зубы и нос, Вадим объяснить не может, — написали в источнике.

Это событие иначе трактует Shot. По версии Telegram-канала, бабушка школьника нашла девайс для вейпинга в почтовом ящике. После она оставила сигарету на уличной террасе, где она пролежала несколько дней на солнце. Затем сигарету взял сам Вадим, пообещав бабушке вернуть находку позже.

Домой подросток не вернулся, его увезли в больницу. По словам очевидцев, электронка (электронная сигарета. — NEWS.ru) взорвалась с такой силой, что было слышно за километр, — сказано в сообщении.

При этом бабушка Вадима говорит о том, что ее внук сам купил электронную сигарету, после чего спрятал ее в ящик, чтобы остаться незамеченным.

Ранее представители Роспотребнадзора предупредили жителей России о том, что в курительной смеси для вейпа и электронных сигарет Crazyvapor могут содержаться отравляющие вещества. Среди вредных компонентов сотрудники ведомства нашли препараты против чесоточных клещей и химсоставляющие освежителей воздуха.