Экс-замглавы Минвостокразвития Крутикова перевели под домашний арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков переведён из СИЗО под домашний арест. Центральный районный суд Хабаровска отклонил ходатайство следствия о продлении ему срока содержания под стражей, сообщает радио «Говорит Москва».

Новая мера пресечения экс-замминистра избрана на срок до 15 сентября.

Крутиков был задержан и арестован в апреле по делу о превышении должностных полномочий. Оно, как сообщалось ранее, связано с расследованием выдачи субсидий хабаровской компании «Азия Лес». По данным СМИ, по делу бывшего замминистра могут проходить начальник отдела сопровождения комплексных, крупных и ресурсных инвестиционных проектов ведомства Александр Павлов и гендиректор ООО «Азия Лес» Александр Пудовкин.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год сотрудники Минвостокразвития незаконно выдали федеральную субсидию в сумме 840 млн рублей на возмещение затрат, связанных со строительством объектов инфраструктуры для инвестпроекта. Однако он так и не был введен в эксплуатацию, а средства были похищены.