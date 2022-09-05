Экс-полицейского из Читы осудили за раскрытие тайны переписки

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Забайкальский краевой суд приговорил бывшего полицейского Игоря Сапожникова к четырем годам лишения свободы условно за мошенничество и раскрытие тайны переписки, а также запретил ему в течение трех лет занимать должности в органах власти, сообщает «МК в Чите». Мужчина останется под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме из-за сведений, составляющих государственную тайну. Наказание будет протекать параллельно с предыдущим условным сроком. В 2021 году экс-полицейский уже был приговорен к трем годам лишения свободы условно за то, что незаконно организовывал прослушивание телефонных переговоров и передавал данные посторонним. Как пишет издание, Сапожников занимал должность бывшего начальника оперативно-разыскной части обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

Ранее Мосгорсуд огласил приговор советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову по делу о госизмене. На закрытом заседании журналист был осужден на 22 года лишения свободы. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом, заявив, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе и для доказательства этого ему достаточно трёх часов и ноутбука. Гособвинение потребовало для журналиста заключения сроком на 24 года.