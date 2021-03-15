Экс-начальника петербургской таможни задержали за взятку

https://static.news.ru/photo/f41aba56-856d-11eb-950b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители задержали бывшего начальника отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Следственный комитет намерен ходатайствовать о его аресте.

Задержан и доставлен в Москву для проведения следственных действий экс-начальник отдела таможни Петербурга Гусев. Ему официально предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олег Гусев перестал выходить на связь в ноябре 2019 года. Позже он объявился в Прибалтике, попросив «считать себя уволенным», передаёт Lenta.ru.

Как писал NEWS.ru, Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в виде ареста заместителю председателя краевого правительства Александру Золотарёву, подозреваемому в получении взяток. Согласно постановлению суда, чиновник проведёт под стражей два месяца, до 12 мая.

В отношении Золотарёва возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, он, вступив в сговор Алексеем Когарлыцким, который замещал должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставрополья, за несколько лет набрал взяток на общую сумму свыше 63 млн рублей. Незаконные вознаграждения они получили за обещание покровительства при реализации госконтрактов по строительству зданий для детской больницы, кардиологического и онкологического диспансеров.