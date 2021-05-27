Экс-начальник склада МВД предстанет перед судом за кражу оружия

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В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника оружейного склада подразделения МВД по Республике Крым. Он обвиняется в хищении более 150 единиц огнестрельного оружия, сообщается на сайте республиканского главка СКР.

Согласно материалам уголовного дела, кражи начальник склада совершал с декабря 2018 года по май 2020-го. Он похищал пистолеты, револьверы, гладкоствольные ружья, поступившие на утилизацию, а также боеприпасы и обмундирование. Среди украденного оказалась раритетная винтовка Мосина образца 1891/1930 годов.

Похищенное экс-начальник склада продавал знакомым. Для хранения оружия он оборудовал несколько тайников в Ялте и на территории Симферопольского района.

Обвиняемый находится под арестом. Уголовное дело направлено в прокуратуру Крыма для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы был обнаружен брошенный автомобиль с огнестрельным оружием и гранатами. Он простоял на одном месте без хозяина в течение недели. Личность владельца транспортного средства устанавливается.