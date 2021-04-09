Экс-глава Ульяновской области станет помощником полпреда президента в ПФО

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Стало известно, где продолжит деятельность бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Как сообщил журналистам полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, Морозов будет его помощником.

Я сделал ему предложение работать помощником полномочного представителя в ПФО, он ответил согласием. Надеюсь, что вместе мы поработаем на благо Ульяновской области и округа, — заявил Комаров.

Сергей Морозов решил сложить с себя полномочия накануне, 8 апреля. По его словам, он намерен баллотироваться в Госдуму. Выборы депутатов нижней палаты парламента намечены на 19 сентября.

Морозов являлся старейшим губернатором в России, который дольше других своих коллег сохранял свою должность. В 2016 году он заступил на четвёртый срок. За месяц до этого, в начале марта, политик заявлял, что намерен идти на новый срок и участвовать в предстоящих губернаторских выборах. Он утверждал, что готов продолжать работу в прежнем качестве.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Ульяновской области представителя КПРФ, члена Совета Федерации Алексея Русских. Тем же приказом глава государства принял отставку по собственному желанию Сергея Морозова.