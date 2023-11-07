Экс-глава ФАС Артемьев занял пост президента Петербургской биржи

Фото: Kremlin.ru

Игорь Артемьев

Экс-руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев занял пост президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), указано в сообщении торговой площадки. Соответствующее решение принял совет директоров биржи.

Совет директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» на заседании 3 ноября 2023 года назначил президентом Биржи Игоря Артемьева, прекратив полномочия Алексея Рыбникова на этой должности, — следует из заявления.

Артемьев был главной ФАС с 2004 по 2020 год, после этого работал помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Алексей Рыбников, до этих пор возглавлявший СПбМТСБ, руководил биржей с 2011 года.

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