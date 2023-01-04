Экологи призвали ввести в Республике Коми режим ЧС «Комитет спасения Печоры» призвал ввести в Коми режим ЧС из-за сливов канализации в реку

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Неправительственная экологическая организация «Комитет спасения Печоры» потребовала от властей Республики Коми ввести режим ЧС межмуниципального характера из-за слива канализации в реку Воркуту, о чем рассказала во «ВКонтакте». По словам экологов, жителям села Адзьвавом рекомендовали не использовать воду из реки, в связи с чем они перешли на колодцы. Теперь в них вода закончилась, и местные жители остались без водоснабжения, утверждают члены «Комитета спасения Печоры».

Комитет спасения Печоры обратился к главе Республики Коми с требованием принять меры по введению режима ЧС межмуниципального характера в связи с аварией на очистных города Воркуты и сливом неочищенных канализационных стоков в реку Воркуту. Основанием послужила информация Роспотребнадзора <...> о недопустимости использования речной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд до ликвидации аварийной ситуации и ее последствий, — говорится в сообщении.

Помимо введения режима ЧС, экологи потребовали минимизировать или полностью отказаться от слива неочищенной канализации в Воркуту; обеспечить независимый от Роспотребнадзора лабораторный мониторинг; организовать подвоз воды в населенные пункты, которые наиболее пострадали от загрязнения реки.

Авария на очистных сооруженияхВоркуты, из-за которой экологи беспокоятся о последствиях, произошла 24 декабря.

В октябре 2022 года глава Республики Коми Владимир Уйба ввел в регионе режим ЧС муниципального уровня из-за разлива нефти в Княжпогостском районе. Авария произошла на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль. Всего вылилось около 100 кубометров нефти. Уйба заявил, что пострадавших при разливе нефти нет.