Еда и сон: центр «Амурский тигр» показал будни спасенного тигренка

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Центр «Амурский тигр» показал, как восстанавливается спасенный на днях тигренок в ЕАО. Видео с «девочкой»- тигрицей опубликовано в Telegram-канале Центра.

На первых кадрах малышка с аппетитом уплетает порцию еды, на вторых — спит, переворачиваясь с боку на бок. Сон и еда — это все, что нужно для скорейшего выздоровления животного, уверяют специалисты Центра.

На первом видео она ест, а точнее доедает. Порция весом 1300 гр «ушла» за 15 минут. Подозреваем, что взгляд, брошенный на камеру это вопрос: «А добавка будет?» На втором видео она спит. Тут все понятно без слов, — говорится в подписи к ролику.

Истощенную малышку нашли накануне в лесу, о ней сообщили местные жители. Выехавшие на место инспекторы охотнадзора обнаружили второго тигренка, который уже был мертв. Матери при малышах не было, специалисты не исключают, что с ней могла произойти трагедия.

Ранее сообщалось, что найденного тигренка прокапали, ввели поддерживающие препараты и назначили курс реабилитации. Специалисты меж тем продолжают поиск тигрицы-матери в местах ее обитания, ведется сбор и анализ информации.