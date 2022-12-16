В Центре «Амурский тигр» спасают осиротевшего истощенного тигренка

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Специалисты Центра «Амурский тигр» спасают найденного в ЕАО истощенного тигренка. Второй тигренок погиб, а мать-тигрица пропала, сообщается в Telegram-канале Центра.

Истощенных тигрят заметили местные жители, которые сообщили в охотнадзор. На место выехали инспекторы, которые обнаружили погибшего тигренка, а позже отловили второго малыша, которого доставили в центр реабилитации. Тигренок оказался «девочкой», ей 4–6 месяцев, малышка сильно истощена.

Специалисты не исключают, что с матерью малышей могло случиться несчастье.

Скорее всего, это тигрята тигрицы Лазовки, опытной матери, которая навряд ли просто так бросит своих малышей. Возможно, случилась трагедия и по невыясненным на данный момент обстоятельствам она не смогла продолжить воспитание, — говорится в сообщении.

Найденного тигренка прокапали, ввели поддерживающие препараты и назначили курс реабилитации. Специалисты меж тем продолжают поиск тигрицы-матери в местах ее обитания, ведется сбор и анализ информации. Центр «Амурский тигр» благодарит местных жителей и инспекторов охотнадзора за неравнодушие и возможность сохранить жизнь одному из тигрят.

Ранее Центр «Амурский тигр» опубликовал уникальное видео прогулки тигрицы с четырьмя тигрятами в национальном парке «Бикин» Приморского края. Специалисты называют крайне редким случаем, когда у амурского тигра появляется такое многочисленное потомство.