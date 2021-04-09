Дым от лесных пожаров в Китае достиг Амурской области

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Дым от лесных пожаров на территории Китая достиг Благовещенска и других населённых пунктов Амурской области. Об этом рассказали в региональном минлесхозе.

По данным ведомства, в КНР в настоящее время бушуют около тысячи лесных пожаров. Дым от них на российскую территорию приносит южный ветер.

В Амурской накануне потушили два природных пожара. В борьбе с огнём были задействованы 30 парашютистов и десантников Архаринского, Февральского авиаотделений Амурской авиабазы, сообщается на сайте министертсва.

В настоящее время в области зафиксировано 13 пожаров. В ведомстве отметили, что на задымлённость они не влияют.

Ранее в Авиалесохране РФ заявили, что особый противопожарный режим установлен в шести субъектах: в 15 районах Амурской области, одном районе Хабаровского края, 27 районах Забайкальского края, одном районе Краснодарского края, четырех районах Республики Алтай и на всей территории ЕАО.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили повысить штрафы за лесные пожары в десять раз — для граждан и вдвое — для должностных лиц и компаний. В пояснительнй записке к соответствующему законопроекту отмечается, что увеличение штрафов продиктовано высокой степенью общественной опасности и реальной угрозой жизни и здоровью населения.