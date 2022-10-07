В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга две неслужившие россиянки получили повестки, сообщает «Фонтанка». По данным издания, у них нет военно-учетной специальности, однако имеется лицензия на оружие.

Петербурженка Людмила обнаружила в своей двери повестку с требованием явиться в военкомат для уточнения документов воинского учета. К Вооруженным силам России, по данным издания, женщина не имеет отношения и в запасе не пребывает. По образованию Людмила — режиссер мультимедиа-программ. Девушка связала отправление повестки с тем, что она имеет лицензию на огнестрельное оружие, кроме того, на ее имя зарегистрировано охотничье ружье.

Второй петербурженкой, получившей повестку, стала 43-летняя Надежда. Женщина не работает с 2008 года и является домохозяйкой.

В понедельник в районе 19:00 позвонили в квартиру два человека. Что очень странно, не попросили предъявить паспорт, описал ситуацию супруг Надежды.

Мужчина добавил, что жена также владеет охотничьим ружьем.

Районная администрация признала оба инцидента технической ошибкой. Чиновники отметили, что это «единичные случаи» и принесли извинения женщинам.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут. По его словам, этого не было и нет в планах на будущее.