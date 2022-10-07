Двум невоеннообязанным девушкам вручили повестки в Санкт-Петербурге

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга две неслужившие россиянки получили повестки, сообщает «Фонтанка». По данным издания, у них нет военно-учетной специальности, однако имеется лицензия на оружие.

Петербурженка Людмила обнаружила в своей двери повестку с требованием явиться в военкомат для уточнения документов воинского учета. К Вооруженным силам России, по данным издания, женщина не имеет отношения и в запасе не пребывает. По образованию Людмила — режиссер мультимедиа-программ. Девушка связала отправление повестки с тем, что она имеет лицензию на огнестрельное оружие, кроме того, на ее имя зарегистрировано охотничье ружье.

Второй петербурженкой, получившей повестку, стала 43-летняя Надежда. Женщина не работает с 2008 года и является домохозяйкой.

В понедельник в районе 19:00 позвонили в квартиру два человека. Что очень странно, не попросили предъявить паспорт, — описал ситуацию супруг Надежды.

Мужчина добавил, что жена также владеет охотничьим ружьем.

Районная администрация признала оба инцидента технической ошибкой. Чиновники отметили, что это «единичные случаи» и принесли извинения женщинам.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут. По его словам, этого не было и нет в планах на будущее.