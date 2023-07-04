Двухлетняя девочка утонула в пруду под Тверью

Фото: Прокуратура Тверской области

Двухлетняя девочка утонула в пруду в Калининском районе Тверской области, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. Ее нашел отец — он попытался реанимировать дочь, однако спасти ее не удалось.

Сегодня, 04.07.2023, в пруду деревни Вашутино Калининского района Тверской области обнаружено тело двухлетней девочки с признаками утопления, которое извлечено отцом несовершеннолетней. Реанимационные мероприятия результата не дали, — сообщили в прокуратуре.

В конце июня водолазы достали тело 15-летней девочки-подростка из озера Каверино в Волоколамске. Местная жительница в этот день отмечала день рождения и отправилась с подругой на прогулку к водоему. Они решили проверить температуру воды, но не удержались на краю бетонного ограждения и упали в воду. Одна из девочек смогла выплыть на берег, а другая не умела плавать. Подбежавшие на помощь очевидцы не смогли найти подростка в воде.

До этого сообщалось, что на реке Арсеньевке в Приморском крае были найдены тела двух из трех пропавших детей. Четверо несовершеннолетних отправились купаться на речке, после чего один из них начал тонуть. Три ребенка бросились к нему на помощь, но утонули. Один несовершеннолетний сумел выбраться из воды.