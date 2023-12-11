Двухлетний ребенок выпил уксус на глазах у матери в Волгограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетний ребенок хлебнул уксуса на глазах у матери в Волгограде, сообщил «Блокнот». Родительница сразу же забрала бутылку из рук малыша, однако без госпитализации не обошлось. Ребенка доставили в Михайловскую ЦРБ, откуда потом увезли в другую больницу. Состояние мальчика стабильное, угрозы его жизни и здоровью нет.

Ребенок доставлен в отделение острых отравлений 25-й больницы. Угрозы жизни нет, состояние стабильное, средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее в Челябинской области ученица шестого класса пыталась заставить сверстницу запить таблетки укусом. После того как девочка отказалась, шестиклассница накинулась на нее с ножом. Девочку спасли очевидцы, которым удалось остановить нападавшую.

Пострадавшую госпитализировали, ее состояние стабильное, порезы неглубокие. Ее обидчицу поместили в областную психиатрическую больницу в Челябинске. С родителями обеих школьниц работают правоохранители для установления обстоятельств произошедшего, а также психологи.

Также сообщалось, что под Волгоградом ребенок раскусил градусник, после чего попал в больницу с диагнозом «отравление парами ртути». Состояние малыша стабильное, ему ничего не угрожает.