Двухлетний ребенок проглотил осколки градусника в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двухлетняя девочка из Ленинградской области проглотила осколки градусника и была госпитализирована, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Медики обнаружили инородное тело в ее желудочно-кишечном тракте.

Инцидент произошел днем 23 ноября в деревне Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области. По предварительным данным, двухлетняя девочка разломала градусник и проглотила его осколки. На данный момент ребенок находится в удовлетворительном состоянии, девочку отпустили из больницы домой.

Семиклассница из Санкт-Петербурга ранее попала в реанимацию в свой день рождения из-за жаропонижающего. Врачи диагностировали у девочки отравление. В настоящее время школьница находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 7 ноября. Около 8 утра 14-летнюю школьницу госпитализировали из квартиры на шоссе Революции. Известно, что семья девочки благополучная и на учете в отделе по делам несовершеннолетних она не состояла.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил, что жительница Санкт-Петербурга выбросила мертворожденного ребенка в окно. Как выяснилось, женщина родила ребенка самостоятельно и не стояла на учете в женской консультации по факту беременности. На нее заведено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного».