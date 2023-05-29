Двух боевиков украинского нацбатальона задержали в Крыму

Фото: МО Украины

В Крыму задержали двух боевиков «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает РИА Новости со ссылкой на региональное Управление ФСБ. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за участие в незаконном вооруженном формировании, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники пограничного управления задержали двух жителей Раздольненского района, подозреваемых в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, — сообщили в крымском УФСБ.

По данным следствия, братья 1999 и 2000 годов рождения добровольно вступили в ряды батальона и участвовали в противоправных акциях на границе с Крымом. По решению суда обоих мужчин заключили под стражу.

Батальон, членами которого были задержанные, был основан Ленуром Ислямовым, который организовал энергетическую блокаду Крыма. Сотрудники ФСБ неоднократно задерживали членов этого формирования, которое Верховный суд России в июне 2022 года признал террористическим и запретил его деятельность на территории РФ.

Ранее СМИ сообщили о задержании следователя МВД в Крыму, заподозренного в работе на украинские спецслужбы. Предположительно, полицейский попал в поле зрения после комментария в соцсети, оставленного во время прямого эфира президента Украины Владимира Зеленского. Майора юстиции подозревают в том, что он предоставлял Киеву данные из различных баз, в том числе сведения о силовиках.