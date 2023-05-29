Следователя в Крыму заподозрили в работе на Киев из-за комментария Baza: следователя в Крыму заподозрили в сотрудничестве с украинскими силовиками

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Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники ФСБ в Крыму задержали следователя МВД, которого заподозрили в передаче данных украинским спецслужбам. По информации канала, на полицейского обратили внимание из-за комментариев в соцсети во время прямого эфира украинского президента Владимира Зеленского. Baza пишет, что, предварительно, возбуждено уголовное дело за приобретение и сбыт взрывчатых веществ, но идет проверка насчет сливов информации.

По данным Baza, майор юстиции Сергей Е. во время эфира Зеленского писал под видео в соцсети проукраинские комментарии, в том числе призывал нанести удар по Крыму. Канал сообщает, что после этого 25 мая старшего следователя контрольно-методического отдела Следственного управления МВД по Крыму уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов.

По сведениям журналистов, на этом дело не закончилось, теперь экс-полицейского допрашивают сотрудники спецслужб. Как пишет Baza, после проверки телефона бывшего следователя заподозрили в том, что он мог сотрудничать с украинскими силовиками.

Предположительно, майор юстиции продавал Киеву данные из различных баз, в том числе делился сведения о силовиках. Кроме того, информирует Telegram-канал, экс-следователя подозревают в отправке снимков военных объектов и кораблей в Керчи, где он проживал.

26 мая Telegram-канал SHOT сообщал, что в Крыму раскрыли украинского агента, работавшего следователем в МВД, который передавал спецслужбам Киева информацию из закрытых баз. Утверждалось, что задержанному могут предъявить обвинение в дискредитации российской армии и государственной измене.