SHOT: в Крыму раскрыт работавший в МВД украинский шпион

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Крыму раскрыт украинский агент, который передавал спецслужбам Украины информацию из закрытых баз. По информации канала, он работал следователем в местном МВД и имел доступ к секретной информации. Минобороны информацию не комментировало.

SHOT сообщает, что майор Сергей Е. был задержан за антироссийские публикации в соцсетях, позже выяснилось, что он передавал Украине данные силовиков, местоположения объектов и другую секретную информацию.

По данным канала, задержанному могут предъявить обвинение в дискредитации ВС РФ и госизмене.

Ранее в Ростове-на-Дону по обвинению в государственной измене был задержан конструктор одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о госизмене в форме шпионажа. Инженеру грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

По версии следствия, с февраля по апрель 2023 года подозреваемый поддерживал связь с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и передавал информацию о расположении предприятий, средств ПВО и личного состава ВС РФ в Ростове-на-Дону.