Российский инженер передавал Украине данные о расположении средств ПВО Конструктора предприятия ОПК в Ростове-на-Дону задержали за госизмену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону по обвинению в государственной измене задержан конструктор одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Ему вменяют передачу военной разведке Украины данных о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личном составе ВС России.

По полученным данным, в период с февраля по апрель 2023 года этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины выполнял его задания, а также инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону, — говорится в сообщении.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о госизмене в форме шпионажа. Инженеру грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Ранее в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН сообщили, что за последний год по подозрению в госизмене были задержаны трое ученых-аэродинамиков ИТПМ: Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев. Сотрудники института обратились к властям и научному сообществу с просьбой о защите отечественной аэродинамической науки, будущее которой, по их словам, под угрозой.

В начале мая Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего военнослужащего из Белгородской области к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. В пресс-службе суда уточняли, что преступление было совершено до начала СВО на Украине.