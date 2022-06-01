ВС России признал террористическим крымско-татарский батальон

Фото Diego Herrera/XinHua/Global Look Press

Верховный суд России признал террористическим «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». Его деятельность на территории РФ запрещена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о признании «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана» террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ, — цитирует агентство слова источника.

Батальон был создан в начале 2016 года. Его организатором считается, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, бежавший на Украину. Батальон принимал участие в блокаде Крыма и боевых действиях на Донбассе, его члены неоднократно задерживались сотрудниками ФСБ России.

Ранее сообщалось, что в России заочно арестован бывший командир украинского батальона «Айдар» Максим Марченко. Он обвиняется в применении запрещённых средств и методов войны.