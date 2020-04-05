Две женщины старше 80 лет с COVID-19 скончались в Нижегородской области

В Нижегородской области скончались две пациентки с подтвержденным коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Коронавирус послужил обострению многих хронических заболеваний у женщин 80 и 83 лет, — говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что женщины имели серьезные хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца,
Ранее NEWS.ru писал о том, что гражданин РФ скончался в таиландском городе Паттайя. У мужчины был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. В российском посольстве отметили, что 48-летний мужчина долгое время проживал с семьёй в этой стране. Он поступил с симптомами ОРВИ в одну из местных больниц. Позже состояние ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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