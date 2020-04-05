Две женщины старше 80 лет с COVID-19 скончались в Нижегородской области

Крымчане должны соблюдать карантинные меры, которые помогают предотвратить распространение COVID-19, до 30 апреля. Об этом сказано в указе главы республики Сергея Аксёнова, опубликованном на сайте правительства.

Крымчане должны соблюдать карантинные меры, которые помогают предотвратить распространение COVID-19, до 30 апреля. Об этом сказано в указе главы республики Сергея Аксёнова, опубликованном на сайте правительства. Сейчас на полуострове коронавирус...