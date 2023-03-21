Дроны ВСУ атаковали Джанкой: куда попали, сколько жертв, что разрушено Поздно вечером 20 марта российские информационные ресурсы рассказали о взрывах в Крыму

Фото: Соцсети

Вечером 20 марта российские информационные ресурсы рассказали о взрывах в Крыму, Telegram-канал Readovka сообщил, что ПВО РФ сбила украинские беспилотники в районе Джанкоя (город расположен на севере полуострова), а чуть позже опубликовал видео, судя по всему, снятое местным жителем в частном секторе населенного пункта: на кадрах слышен громкий звук, похожий на сильный взрыв. Детали ночной атаки на Крым — в материале NEWS.ru.

Когда началась атака

По информации Readovka, около полуночи обломки одного из дронов ВСУ упали среди жилых домов, а недалеко от крушения БПЛА — около школы № 7, наблюдались проблемы с электричеством.

«В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен. На место выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях», — написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Кто пострадал, сколько всего жертв

По данным Telegram-канала Baza, в результате атаки украинских БПЛА пострадал один человек — 33-летний Константин И. Он находился у магазина на Перекопской улице, когда в грудь ему попал осколок. Сама торговая точка загорелась. Издание добавило, что мужчину доставили в реанимацию. По данным Mash, он закрыл собой дочь.

Куда целили и куда попали

Baza добавила, что повреждения получили частные дома на Южной улице, а также на улицах Гагарина и Чехова (всего четыре дома). Помимо этого, БПЛА попытались атаковать джанкойский профессиональный техникум (после атаки там оказались повреждены здания учебного корпуса и студенческого общежития) и территорию вокзала. Также, по информации Telegram-канала, на Октябрьской улице получили повреждения пролеты ЛЭП, а еще один дрон упал на пустой территории.

Позже советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале написал, что все БПЛА ВСУ «целили в гражданские объекты», и один из них сбили над джанкойским техникумом — БПЛА упал между учебным корпусом и общежитием.

«Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель — хотели отомстить крымчанам за их выбор. Особый цинизм — пытаться наносить удары по гражданским объектам и рисовать на хвостах сбитых ПВО беспилотников интернет-мемы», — рассказал Крючков.

Также информационный портал «Крым 24» в своем Telegram-канале сообщил, что целью украинских БПЛА стал джанкойский техникум — в учебном заведении и общежитии выбило большинство стекол, а всех студентов эвакуировали.

«Все беспилотники сбиты над гражданскими объектами. Детей, которые находились в общежитиях колледжа, эвакуировали. Будем восстанавливать общежитие в максимально сжатые сроки», — рассказал в беседе с «Крымом 24» зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

Удалось ли ВСУ поразить стратегические объекты в Крыму

Крючков назвал «влажными фантазиями клоунов» сообщения украинских информационных ресурсов об уничтоженных в Крыму крылатых ракетах «Калибр».

«Влажные фантазии клоунов. Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по расписанию. <...> Циничный нацистский фетишизм и больная психика», — отметил Крючков.

Где произведены сбитые над Джанкоем дроны

Советник руководителя региона также опубликовал в своем Telegram-канале фото обломков одного из БПЛА. Он предположил, что дрон собран или имеет отношение к США — к складам фирмы в штатах Нью-Джерси или Калифорнии.

«Это лопасть пропеллера беспилотника, который атаковал джанкойский техникум. Интересная аббревиатура: USA. Склады фирмы в Нью-Джерси и Калифорнии. Комментарии, я думаю, излишни», — подчеркнул Крючков.

Утром 21 марта, передает РБК, глава администрации Джанкоя Игорь Ивин сообщил о введении на территории города режима ЧС муниципального уровня.