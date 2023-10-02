Дочь Кадырова назначили на новую должность Дочь Кадырова назначили на пост вице-премьера Чечни по соцблоку

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Айшат Кадырова

Дочь Рамзана Кадырова, Айшат, была назначена на должность вице-премьера Чечни по социальному блоку. Соответствующее предложение поступило от главы правительства Муслима Хучиева. Об этом глава Чечни написал в Telegram-канале.

Также в ходе совещания Муслим Магомедович внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую пост министра культуры ЧР, на должность заместителя председателя Правительства ЧР по социальному блоку. Бывший вице-премьер ЧР Муса Дадаев возглавит в дальнейшем Министерство культуры. Я поддержал предложения Муслима Хучиева, — написал Кадыров.

Айшат Кадырова, занимавшая пост министра культуры региона, внесла большой вклад в улучшение деятельности ведомства, добавил он. По словам главы республики, она накопила существенный опыт работы, а Дадаев зарекомендовал себя как профессионал, который станет достойным преемником.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В документе, подписанном главой государства, отмечается, что дочь главы Чечни внесла огромный вклад в развитие отечественной культуры и искусства. На протяжении многих лет она осуществляла плодотворную деятельность в этом направлении, говорится в указе.