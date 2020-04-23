Добытый в Якутии крупный алмаз назвали в честь Героя Советского Союза

https://static.news.ru/photo/5b6a222a-884c-11ea-aec5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЯСИА | Новости Якутии и Якутска/vk.com

На месторождении трубки «Юбилейная» на территории Мирнинского района Якутии добыли крупный алмаз и назвали его в честь Героя Советского Союза Григория Кузнецова. Об этом 27 апреля рассказали представители пресс-службы правительства республики.

Отмечается, что кристалл весом 51,92 карата — прозрачный, с желтоватым оттенком. Имя Героя Советского Союза алмаз получил в преддверии Дня Якутии, который отмечается 27 апреля.

Григорий Кузнецов до войны был рабочим на Алданских золотодобывающих приисках. Призван в армию в 1942 году Алданским районным военкоматом, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Свой подвиг Кузнецов совершил в ночь на 3 марта 1944 года. В составе десанта он под огнём врага переправлялся через реку Углец, после чего захватил плацдарм для переправы основных сил. Советский десант провёл крупную разведку боем, внёс панику в ряды захватчиков и отбил несколько атак врага. Сам Кузнецов в ходе операции ликвидировал примерно 60 фашистов.

Как ранее передавал NEWS.ru, изумруд весом 496 граммов был найден на Мариинском прииске в Свердловской области. Об этом рассказал глава предприятия Евгений Василевский.

Он уточнил, что находка была сделана в конце 2019 года.