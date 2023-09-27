Директор ростовской спортшколы с обвалившимися трибунами скрылся Экс-директора ростовской спортшколы объявили в розыск по делу о крушении трибуны

Следователи в Ростове-на Дону предъявили обвинение директору компании ООО «ЛазерТех» по уголовному делу о производстве и сбыте трибун, не отвечающих требованиям безопасности после инцидента в мае 2023 года, когда в спортивной школе опрокинулась трибуна, сообщает ТАСС. Фигурантом второго уголовного дела о халатности стал бывший директор этой школы, он скрылся и объявлен в розыск.

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, предъявлено директору ООО «ЛазерТех», который в рамках заключенного со спортшколой контракта осуществил производство и сбыт трибун, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Еще одно уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, в отношении бывшего директора спортивной школы, также находится в производстве следователей. Фигурант дела в настоящее время скрылся от следственных органов и объявлен в розыск, — говорится в сообщении.

30 мая в 16:25 во время футбольного матча детских команд в Ростове-на-Дону порывами шквалистого ветра сборные конструкции зрительских трибун перевернуло. В результате обрушения 36 человек пострадали, мать одного из детей погибла.