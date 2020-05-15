Директор ритуального агентства объяснил идею промокода «корона»

Директор одного из смоленских агентств по изготовлению надгробных памятников Денис Яновский объяснил идею промокода «корона». По нему клиентам предоставляется скидка.
Несмотря на коронавирус, нам даже в голову не пришло, что слово «корона» будет ассоциироваться с ним. Мы имели в виду совсем другое — нам в этом году 10 лет, и в честь юбилея мы устроили королевскую скидку в 20%. Мы не хотели никого обидеть, — цитирует Яновского РИА Новости.
Однако на данный момент слово убрать тяжело, так как, по словам директора, она размещена на большом листе вместе с рекламой услуг других организаций. Также он подчеркнул, что среди его клиентов уже есть те, кто воспользовались промокодом.
Но что интересно, они узнали об этом после поднятой шумихи, а не из рекламы в лифтах, — подытожил Яновский.
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