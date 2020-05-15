Директор ритуального агентства объяснил идею промокода «корона»

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Ограничительные меры, связанные с карантинными мерами из-за коронавируса, скорее всего, отменят с 18 мая. Исключением станут люди старше 65 лет. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Он отметил, что, по его оценкам, режим всеобщей самоизоляции начнут отменять 18 мая. Мы, конечно, ещё посоветуемся со специалистами и оставим этот режим для группы риска 65+. Что касается всех...