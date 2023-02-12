Девушка в кафе Петербурга избила парня за соседним столиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В кафе Санкт-Петербурга на Думской произошла ссора, переросшая в драку девушки с мужчиной, сообщает издание «78.RU». Очевидцы разместили в Сети видео, на котором одна одна из девушек подходит к столу, где сидит молодой человек, и начинает наносить ему размашистые удары кулаком.

Когда посетительница кафе стала снимать происходящее на видео, зачинщицы драки начали угрожать расправой и ей. Агрессивных девушек выпроводили из заведения, однако сделать это удалось с трудом.

Ранее в одном из московских кафе посетитель устроил драку, в ходе которой разделся и нокаутировал стоявшего рядом парня. Пострадавший не проявлял агрессии, а, наоборот, пытался успокоить двух мужчин.

28 января появилось видео, на котором мужчина в вагоне московского метро избивает ногами двоих пассажиров. На записи видно, что сидящие в вагоне люди предпочли не вмешиваться в происходящее. Полиция проверит обстоятельства избиения.

Также в московском метро произошла драка между женщиной и молодым человеком, который курил в вагоне вейп. Видео инцидента попало в Сеть. В кадре женщина ругается и пытается выхватить у молодого человека гаджет, но тот сопротивляется.