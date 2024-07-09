У девочки после изнасилования воспалились миндалины и желудок В Петербурге автомойщик изнасиловал 17-летнюю школьницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Невском районе Санкт-Петербурге 17-летняя девушка была госпитализирована с признаками ОРВИ, а также гастроэнтеритом, локунарной ангиной, передает 78.ru. Медикам девочка рассказала, что была изнасилована в парадной дома в ночь с 29 на 30 июня.

После этого сообщения медики обратились в полицию. 8 июля был задержан 25-летний автомойщик, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней. Мужчина работал в автосервисе в переулке Челиева. Пока ему не предъявлено обвинение.

Телеканал «Санкт-Петербург» отмечает, что изнасилование произошло в подъезде дома на улице Дыбенко. «Патрульный Петербурга» пишет, что у девушки был воспален желудок и небные миндалины.

Ранее сообщалось, что в городе Навои в Узбекистане группа молодых людей изнасиловала девушку 2008 года рождения. Самому старшему из обвиняемых — 23 года, а самому младшему — 18 лет. Во время расследования дела один из следователей тоже надругался над девочкой.

До этого стало известно, что в петербургском Зеленогорске 22-летнего военнослужащего проверяют на причастность к изнасилованию 14-летней девочки. Мать пострадавшей уверена, что в деле замешана малолетняя знакомая дочери.