Следователь вызвал на допрос изнасилованную девочку и надругался над ней В Узбекистане 10 человек изнасиловали несовершеннолетнюю

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В городе Навои в Узбекистане группа молодых людей изнасиловала девушку 2008 года рождения, передает Kun.uz со ссылкой на судебные документы и источники. Самому старшему из обвиняемых — 23 года, а самому младшему — 18 лет. Во время расследования дела один из следователей тоже надругался над девочкой, сообщила Генпрокуратура Узбекистана.

Следственные действия по уголовному делу, возбужденному прокуратурой города Навои по ситуации, связанной с несовершеннолетней девушкой, предусмотренной статьей 128-1 УК (половое сношение с лицом в возрасте от 16 до 18 лет с вручением материальных ценностей или получение имущества или иных благ). По уголовному делу арестован один человек, — сообщили в прокуратуре.

Именно самый молодой участник преступления стал зачинщиком ситуации. Он пригласил девочку к себе на работу, в парк аттракционов. Там он отвел школьницу в подвал и заставил заняться сексом.

После в подвал по очереди вошли трое молодых людей и тоже надругались на несовершеннолетней. Затем школьницу отвезли по адресу, который не удалось определить в ходе следствия, и удерживали несколько дней, периодически насилуя. Против шестерых молодых людей было возбуждено уголовное дело.

7 июня 2024 года трое молодых людей признаны виновными: двое подсудимых приговорены к 3,5 года лишения свободы, один — к 4,5 года, один — к пяти годам и одному месяцу. Следователь УКД ОВД города Навои, будучи на стажировке в Ташкенте, тоже надругался над девочкой, передает Kun.uz со ссылкой на два источника. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Также известно еще о троих фигурантах дела об изнасиловании. Расследование дела контролирует в том числе и детский омбудсмен Сурайё Рахмонова.

Ранее сообщалось, что в петербургском Зеленогорске 22-летнего военнослужащего проверяют на причастность к изнасилованию 14-летней девочки. Мать пострадавшей уверена, что в деле замешана малолетняя знакомая дочери.