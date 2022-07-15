Детский омбудсмен похвалила российские семьи за усыновление сирот из ДНР Детский омбудсмен Львова-Белова похвалила российские семьи за усыновление сирот из ДНР

Фото: dan-news.info

Воспитаники детского дома. Донбасс

14 июля в Московскую область прилетели 108 детей-сирот из ДНР, однако им всем уже нашли приемных родителей в России, детский омбудсмен Мария Львова-Белова похвалила россиян за «самоотверженность» в вопросе усыновления маленьких граждан. Она уточнила, что дети отправятся в шесть разных регионов России, среди которых Москва и Подмосковье, передает «360».

Надо отдать должное нашим замечательным российским семьям, которые самоотверженно, имея уже по несколько детей, были готовы и уже сегодня начали принимать детей. Завтра часть ребятишек поедут в Тулу, в Калугу, в ЯНАО. Сегодня уже [их] забрали Москва и Московская область, — подчеркнула Львова-Белова.

Омбудсмен призналась, что такую большую группу детей из ДНР Россия принимает впервые. Сироты сами выбирали себе приемные семьи, однако новых родителей они увидят впервые. По ее словам, некоторые дети приходятся друг другу родственниками и состоят из семейных групп по пять-шесть человек. Львова-Белова отметила, что таких сирот делить нельзя, поэтому пришлось проделать серьезную работу, чтобы найти приемных родителей для детей из ДНР.

Ранее жители Подмосковья Татьяна и Дмитрий взяли опеку над девятью сиротами из Донбасса, все они приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Маленьких беженцев встретили на вокзале их новые приемные родители и заместитель министра социального развития Подмосковья Дарья Романова.