Детский хоккейный турнир помог обеспечить топливом детскую больницу в Омске

Фото: пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»

В Омске прошел первый детский турнир по массовому хоккею — Кубок G-Drive. Его участники помогли обеспечить топливом реанимобили детской клинической больницы Омской области.

Каждую из 371 шайб, забитых юными хоккеистами, сеть АЗС «Газпромнефть» конвертировала в 30 литров топлива. В результате медицинским работникам будет передано 11 130 литров топлива, что позволит им на протяжении полугода выезжать в отдаленные районы области для оказания экстренной помощи детям.

В турнире приняли участие более 500 учеников 5-6 классов из 32 школ города, входящих в программу развития массового хоккея омского клуба «Авангард». На отборочном этапе команды соревновались на четырех ледовых коробках, построенных «Авангардом» на пришкольных территориях. На заключительном этапе турнира ребята получили уникальную возможность побороться за первенство на профессиональном льду самой посещаемой площадки Континентальной хоккейной лиги — омской G-Drive Арены.

В результате захватывающих состязаний победу одержала команда «Чёрные ястребы». Второе место заняла «Молния», третье место разделили команды «Ледовые акулы» и «Бурые медведи».

Председатель совета директоров ХК «Авангард», директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов заявил, что проведение подобных турниров очень важно для региона.

Фото: пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»

«Кубок G-Drive — важное событие для нашего клуба и всей Омской области. Его участники — ребята из программы развития массового хоккея, которую мы считаем основой системы ХК «Авангард». Она позволяет школьникам города приобщаться к спорту и здоровому образу жизни, а самые способные из них могут попасть в нашу Хоккейную академию, где созданы все условия для построения спортивной карьеры. Кроме того, участие в турнире заряжает юных спортсменов на достижения, учит верить в себя и быть частью коллектива. А понимание того, что каждой забитой шайбой они смогут помочь другим детям, мотивирует их относиться к этому событию с ещё большей ответственностью», — отметил он.

Главный врач Омской областной детской клинической больницы Олег Горбунов поблагодарил организаторов за помощь.

«Топливо – один из тех ресурсов, который помогает нам вовремя приходить на помощь детям, живущим в самых отдаленных частях Омской области. В коллективе нашей больницы множество болельщиков «Авангарда», и мы очень признательны клубу и компании «Газпром нефть» за поддержку. Очень важно, что благодаря Кубку G-Drive у юных хоккеистов появилась возможность поучаствовать в по-настоящему важном благотворительном проекте», — заявил Горбунов.