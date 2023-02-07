«Детская искорка»: военным в зону СВО отправят вязаных чебурашек Активистка из Ульяновской области отправит бойцам в зону СВО вязаных чебурашек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ульяновской области местная активистка решила отправить бойцам из региона в зону спецоперации коробку вязаных игрушек Чебурашка и сушенные фрукты, рассказали в региональном исполкоме Народного фронта. Девушка Ирина сообщила, что таким образом она хотела передать военным «добро, заботу и детскую искорку».

Хотелось передать парням добро, заботу, любовь, детскую искорку. Они защищают нас, наше мирное небо. Они там, чтобы дети спокойно могли ходить в школу, а не как в Донбассе все эти годы, — сказала автор игрушек.

Сообщалось, что сборы российской семейной комедии «Чебурашка» преодолели рекордную отметку в 5 млрд рублей в отечественном прокате.

Ранее ученики школы искусств из города Котовска Тамбовской области спели песню «333» о работе российских артиллеристов со словами про «свастику» и «укропов». В городской мэрии пояснили, что дети исполнили композицию вместе с градоначальником Алексеем Плахотниковым и ее автором ветераном ФСИН Александром Ванюшкиным по собственному желанию. Таким образом ребята поддержали своих родственников — военнослужащих.