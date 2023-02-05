«На машине свастика, за рулем укроп»: школьники спели песню о спецоперации В мэрии Котовска рассказали, что школьники спели песню про «свастику» и «укропов» по своему желанию

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Ученики школы искусств из города Котовск в Тамбовской области спели песню «333» о работе российских артиллеристов со словами про про «свастику» и «укропов», сообщает Telegram-канал «Подъем». В городской мэрии пояснили, что дети исполнили данную композицию вместе с градоначальником Алексеем Плахотниковым и автором песни, ветераном ФСИН Александром Ванюшкиным по собственному желанию. Таким образом дети поддержали своих родственников-военнослужащих.

Созрела такая идея разучить эту песню. Самим детям. Вы поймите: дети у нас — дети военнослужащих, например. Или дети работников завода. Для них эта тематика очень близка в силу того, что это семейное. Как только они пришли, напевая эту песню, естественно, здесь все подхватили инициативу, — отметила представительница мэрии.

Днем ранее стало известно, что младшеклассникам школы № 10 в станице Новомышастовской Краснодарского края показали, как делать окопные свечи. По словам директора учебного заведения Елены Вервыкишко, мастер-класс для детей провели волонтеры. Инициаторами мероприятия выступили учителя школы.

Ранее журналисты сообщали, что в школе № 140 Советского района Волгограда учеников накануне Нового года попросили принять участие в опросе об отношении к грехам, спецоперации на Украине, суициду и смерти за Родину. Мама одного из школьников рассказала журналистам, что родители учащихся сочли вопросы неуместными. Опрос провели среди достигших 14-летия учеников.