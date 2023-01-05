В Волгограде школьников спросили об отношении к грехам и смерти за Родину

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Издание «Блокнот Волгоград» сообщило, что в школе № 140 Советского района Волгограда учеников накануне Нового года попросили принять участие в опросе об отношении к грехам, спецоперации на Украине, суициду и смерти за Родину. Мама одного из школьников рассказала журналистам, что родители учащихся сочли вопросы неуместными. Опрос провели среди достигших 14-летия учеников.

Я считаю, что эти вещи нельзя понимать. Все родители против. Мы не стали его проходить. В родительском чате все возмущались. Там много вопросов и слов, которые ребенку еще даже не очень понятны. Кроме того, там вопросы, которые затрагивают СВО. Я не понимаю, зачем туда втягивать детей перед Новым годом, 30 декабря, — сказала женщина.

«Блокнот Волгоград» со ссылкой на переписку из чатов учеников пишет, что тест состоял из 56 вопросов, среди которых три — это поля для указания возраста, пола и учебного заведения респондента. Издание отмечает, что, судя по сообщению классного руководителя, прохождение опроса подотчетно.

После того как дети рассказали родителям о вопросах в тесте, семьи стали возмущаться в чате с педагогом. На негодование классная руководительница ответила, что сама прошла этот тест и не дискутировала.

«Блокнот Волгоград» также прикрепил скриншоты из опроса. Как следует из них, школьниками также задавали вопросы о том, задумывались ли они о духовной безопасности, хотят ли иметь детей, как относятся к абортам и что думают о законе о запрете пропаганды ЛГБТ.

Ранее в Петербурге пожаловалась, что учащимся дали задание написать письма военнослужащим, выдав шесть вариантов послания. По словам женщины, всего от школы потребовали 250 писем. Позднее в учебном учреждении отвергли обвинения в том, что учителя заставляли детей переписывать готовые письма для российских военных.