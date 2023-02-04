На Кубани ученикам младших классов показали, как делать окопные свечи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Младшеклассникам школы № 10 в станице Новомышастовской Краснодарского края показали, как делать окопные свечи, сообщает «Подъем». По словам директора учебного заведения Елены Вервыкишко, мастер-класс для детей провели волонтеры. Инициаторами мероприятия выступили учителя школы.

Для добрых дел — я не думаю, что рано. Волонтеры рассказали нашим деткам о своей деятельности, как один из видов своей деятельности показали, как делать окопные свечи, — сообщила Вервыкишко.

Активистка волонтерского движения «Чистые сердца» Олеся, принявшая участие в мастер-классе, отметила, что во время мероприятия детям рассказали, как делать окопные свечи, а также из чего они состоят. Кроме того, школьникам объяснили, как подобные свечи использовались во время Великой Отечественной войны. По словам Олеси, мастер-класс прошел в «патриотичном духе».

Мы же все это делали очень деликатно, мы не рассказывали о войне, не говорили о каких-то таких моментах. Мы рассказывали об окопных свечах, как они делаются, из чего состоят. Конечно, немножко рассказали про Великую Отечественную, что такие свечи были и в то время. Мероприятие прошло в таком патриотичном духе, — сообщила Олеся.

Как указала волонтерка, дети также услышали рассказ о том, какую помощь добровольцы оказывают российским военным на Украине.

Ранее журналисты сообщали, что в школе № 140 Советского района Волгограда учеников накануне Нового года попросили принять участие в опросе об отношении к грехам, спецоперации на Украине, суициду и смерти за Родину. Мама одного из школьников рассказала журналистам, что родители учащихся сочли вопросы неуместными. Опрос провели среди достигших 14-летия учеников.