Десятки тысяч туристов покинули Сочи за неделю

https://static.news.ru/photo/6c275344-75b4-11ea-814b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Туристические компании совместно с представителями сочинской администрации организовали выезд 44 тыс. туристов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На курорте остались ещё порядка 8 тыс. отдыхающих.

В настоящее время в Сочи находятся порядка 8 тыс. туристов, — сообщили «Интерфаксу» в горадминистрации.

Уточняется, что неделей ранее в Сочи насчитывалось около 52 тыс. отдыхающих. Часть туристов приобрели путёвки «по системе длительного пребывания» и будут находиться на курорте до июня.

Как писал NEWS.ru, в Сочи остановили поток россиян, которые пытались воспользоваться нерабочей неделей, объявленной из-за эпидемии коронавируса, чтобы отдохнуть на курорте. С 28 марта по 5 апреля всем средствам размещения запрещено бронировать номера и заселять людей. Не работают горнолыжные курорты Красной Поляны. Закрылись рестораны и кафе, а также парки и объекты турпоказа, прекращены экскурсии. Ограничены междугородние перевозки: во всём Краснодарском крае не работают автовокзалы, приостановлено авиасообщение между Сочи и Краснодаром, сокращено количество электричек и городских автобусов.