https://static.news.ru/photo/fb6bd708-ea01-11e9-875a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Tyurkin/youtube.com

Около 40 работников муниципального предприятия «Гаражстройэксплуатация» в Саранске начали забастовку из-за отсутствия зарплаты на протяжении четырёх месяцев. Часть из них перегородили бульдозерами въезд на территорию полигона ТБО в окрестностях села Белогорское, собрав очередь из мусоровозов.

Как пишет издание « Столица С », в последний раз рабочим предприятия выдали по пять тысяч рублей в июне.

На днях рабочие написали коллективное обращение директору предприятия, 72-летнему Василию Кузнецову, в котором заявили об отказе от выполнения своих полномочий до погашения долгов по заработной плате.

Издание отмечает, что месячный заработок в «Гаражстройэксплуатации» в среднем составляет всего 20 тысяч рублей. В общей сложности, по подсчётам журналистов, руководство муниципального предприятия не дало своим сотрудникам около 2,8 млн рублей без учёта отпускных, которые также не выплачивают.

Представители менеджмента предприятия стали грозить увольнением тем рабочим, которые больше всех говорили о своих проблемах. Четверо сотрудников — Геннадий Кудряшов, Сергей Луконин, Лариса Саттарова и Михаил Соколов — уже получили уведомление о расторжении трудового контракта.

Кроме руководства бастующие обратились в прокуратуру Мордовии, но пока не получили ответа.

Как писал News.ru, ранее сотрудники службы доставки Ozon отказались выходить на работу в Петербурге, сославшись на незаконное сокращение зарплаты. Компания летом изменила систему, рассчитывающую бонусы. Кроме того, в ней третий месяц подряд происходят сбои. В результате работники недополучили от 5 до 15 тысяч рублей. После встречи с руководством, обещавшим решить проблемы, они прекратили протесты.