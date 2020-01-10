https://static.news.ru/photo/e64ba096-338b-11ea-a0cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma39.ru

На территории Калининградской области решением депутатов региональной думы запрещена продажа аналогов снюса — некурительных смесей, содержащих никотин.

Об этом стало известно в пятницу, 10 января.

Представители пресс-службы областной думы сообщили, что за нарушение принятой правовой нормы в регионе предусмотрено наказание в виде штрафа. Физические лица будут платить от трёх до пяти тысяч рублей, а юридические — от 30 до 50 тысяч.

Под запрет оборота попала вся бестабачная никотиносодержащая продукция, не предназначенная для курения и не относящаяся к лекарственным средствам, — приводит РИА Новости сообщение от пресс-службы законодательного органа Калининградской области.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Роспотребнадзора во время новогодних праздников провели более 44 тыс. проверок торговых объектов на предмет продажи снюса. Они изъяли более 911 тыс. единиц продукции и наложили штрафов на 3,39 млн рублей.