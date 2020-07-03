Депутаты Карелии захотели сместить мэра города Сортавала и напали на него

https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэра города Сортавала Сергея Крупина хотели избить депутаты Карелии в целях смещения градоначальника с занимаемого поста. Тем не менее, запланированный переворот не состоялся — в разборки чиновников своевременно вмешались правоохранители.

Так, конфликт между депутатами и градоначальником назрел на почве принятого решения об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений. Карельские чиновники посчитали необходимым самостоятельно назначить нового мэра путём смещения действующего главы. Наиболее подходящей кандидатурой стал депутат Олег Белов, уточняет ОСН.

Тем не менее, на защиту Сергея Крупина встали жители города. О произошедшем инциденте уже известно губернатору Карелии Артуру Парфенчикову.

Ранее NEWS.ru писал, что у полусотни дорожных рабочих из вахтового посёлка в Сортавальском районе Карелии заболевание новой коронавирусной инфекцией протекает бессимптомно, при этом у 13 из них была выявлена пневмония лёгкой формы.

Все заболевшие находятся в медучреждениях республики, остальные 134 работника компании помещены в обсерваторы на территории строительного городка. Там уже проведена полная дезинфекция.