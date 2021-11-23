Депутаты двух регионов России поддержали законопроекты о QR-кодах

Депутаты Рязанской областной думы высказались за поддержку внесённого в Госдуму федерального законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. Документ поддержали 62,5% парламентариев, передаёт ТАСС. Также за проект проголосовали в Госсовете Удмуртии. В регионе за данную инициативу высказалось 43 депутата, против — девять членов фракций КПРФ и «Справедливая Россия — За Правду».

Речь идёт о биологической безопасности населения. И государство обязано принять решительные меры, чтобы эту безопасность обеспечить, как в своё время были приняты антитеррористические меры. <...> Как концепт нам предложен вариант введения так называемых «пропусков» для людей, которые безопасны для окружающих, — сказал в ходе заседания председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин.

В свою очередь руководитель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова, призывая голосовать за законопроект, назвала его «вопросом национальной безопасности».

Ранее ограничения на поездки заработали в Татарстане. Так, вечером 22 ноября в общественный транспорт Казани из-за отсутствия QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесённой инфекции не пустили 817 человек. К обеду того же дня из наземного транспорта высадили 786 человек, ещё около 200 граждан не пустили в метро. Отмечается, что днём в результате конфликтов пассажиров и сотрудников транспорта последним пришлось вызывать полицию 20 раз, ещё 11 скандалов с привлечением правоохранителей произошло вечером.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о введении в России до 1 февраля следующего года «переходного периода» для вакцинации от коронавируса. После этой даты власти регионов смогут вводить контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Меры будут действовать до 1 июня 2022 года.