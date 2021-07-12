Депутат озвучил свою версию ДТП со спортсменкой в Иркутске

Иркутская спортсменка Яна Шевкомуд рассказала в социальных сетях, что депутат законодательного собрания Иркутской области Антон Романов сбил её на пешеходном переходе. Девушка утверждает, что политик пытается замять дело. В беседе с NEWS.ru Романов опроверг эту информацию.

Я готов компенсировать ей и моральный вред, и физический вред здоровью. Никогда от этого не отказывался, как решит суд, так и будет, — рассказал депутат.

Он подчеркнул, что ему в «кошмарном сне бы не приснилось приплетать сюда губернатора».

Политик пояснил, что сам привёз девушку в больницу, потому что не смог дозвониться до скорой. Ей оказали медицинскую помощь, а затем Романов отвёз её домой. На следующий день он связался с ней и узнал о состоянии, а затем даже встретился с пострадавшей.

Я не звонил в ГИБДД, потому что посчитал, что в больнице телефонограммой сообщат о ДТП. Думал, что они меня вызовут. Я никуда не скрывался, не прятался, причины у меня такой не было, — объяснил Романов.

Политик отметил, что в больнице девушка сообщила о ДТП, но по каким-то причинам не назвала его телефон, адрес и номер автомобиля.

Я вынужден был сам поехать в ГИБДД и сделать заявление [об участии в ДТП], — подчеркнул депутат.

Ранее жительница Иркутска Яна Шевкомуд записала видеообращение, в котором обвинила местного депутата Антона Романова в желании уйти от ответственности за ДТП, которое произошло 18 августа. Девушка утверждает, что политик опаздывал на встречу с губернатором Игорем Кобзевым, «засмотрелся на приборную панель» и сбил её. По словам Шевкомуд, парламентарий якобы отказался от своих слов возместить ущерб.

В октябре 2019 года пьяный депутат городской Думы Новороссийска Виктор Бут за рулём автомобиля Range Rover сбил переходящего улицу ребёнка и скрылся с места ДТП.