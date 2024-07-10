«С нотками разврата»: депутат нашел свингера в рядах «Единой России» Пермский политик Лисняк: глава города Осы оказался свингером

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Политик и экс-депутат пермского областного Законодательного собрания Илья Лисняк в своих соцсетях рассказал о причастности мэра города Осы единоросса Алексея Григорьева к организации свингерских вечеринок. Лисняк опубликовал скрины переписок главы города в чате организаторов встреч. Он рассказал, что градоначальник активно собирает участников оргий и параллельно дает характерные оценки всем медиаматериалам в чате.

По ходу обсуждения Григорьев дает характеристики присланным голым задницам, желает всем «хорошего секса с нотками разврата», благодарит участников прошедших вечеринок за доставленное удовольствие, те в ответ благодарят его (видимо, за предоставленную супругу). Участники этого клуба знают, что их темноволосый заводила — глава Осинского округа. В чате он радуется окончанию выборов и предлагает отметить это очередным свальным грехом. Приходите сами, приводите жен — вместе отожжем, — пишет Лисняк.

При этом пермский политик отметил, что долго думал, публиковать ли эту информацию, поскольку у любого человека есть право на личную жизнь. Но в своем намерении член партии «Справедливая Россия — За правду» утвердился, сославшись на то, что политики от «Единой России» активно продвигают «традиционные ценности».

И вообще, долго думал, стоит ли это публиковать: вроде же право на частную жизнь и «каждый мочит, как он хочет», — но вспомнил, как эти лицемеры заливают пермякам лажу о традиционных ценностях, и решил продемонстрировать вам столь яркий контраст с их истинной сущностью, — утверждает политик.

За день до этой публикации Алексей Григорьев действительно опубликовал фото себя и своей супруги в соцсети «ВКонтакте», где поздравил граждан с Днем семьи, любви и верности. Он отметил, что его супруга Алена переживает с ним все «удачи и провалы, взлеты и падения, радость и печаль». Позже в комментарии Telegram-каналу Mash он заявил, что все переписки в чате от его имени — клевета.

Ранее сообщалось, что директор департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета Иван Некрасов участвовал в БДСМ-вечеринке, которую в Екатеринбурге сорвали правоохранители. Руководитель журфака заявил, что не видит ничего предосудительного в том, что он участвовал в подобном частном мероприятии.